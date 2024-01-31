Более половины работ по рекультивации полигона «Непейно» выполнено в Дмитрове

В настоящий момент на полигоне твердых бытовых отходов «Непейно» в Дмитровском городском округе идет формирование так называемого «свалочного тела», монтаж армогрунтовой стены и ее гидроизоляции.

Представитель фирмы-подрядчика Данила Палтусов отметил, что на объекте задействовано 39 человек и 19 единиц техники. Работают в две смены, чтобы не допустить отклонения от сроков реализации проекта. Ожидается, что, когда будут проведены строительные работы по дренажу и формированию стен полигона, подрядчик приступит к прокладке инженерных коммуникаций.

«Самая сложная часть рекультивации — это строительство системы очистки фильтрата. Пока делаем траншеи под резервуары, фильтрат их заливает. Мы его выкачиваем и идем дальше, очень трудоемкий процесс», — добавил Палтусов.

Следующий, заключительный этап рекультивации — биологический. Это подготовка плодородного слоя почвы, посев многолетних трав, полив насаждений и внесение удобрений. Согласно проекту рекультивации, на весь комплекс рекультивационных работ уйдет пять лет.