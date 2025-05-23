Более пятисот гостей посетили «Зеленый фургон» в рамках НМЭК-2025
Гостями мобильной мастерской «Зеленый фургон» на НМЭК стали более 500 человек
Фото: [reo.ru]
Мобильная мастерская «Зеленый фургон», продемонстрированная на НМЭК-2025, привлекла значительное внимание: ее гостями стали более 500 участников конгресса. Данная передвижная мастерская была организована госкомпанией «Российский экологический оператор».
Как сообщили в пресс-службе ППК РЭО, «Зеленый фургон» представляет собой не просто мастерскую, а мобильный комплекс по переработке пластика, наглядно показывающий превращение отходов во вторичное сырье. Посетители могли не только наблюдать за технологическим процессом, но и лично участвовать в нем. В частности, из использованных пластиковых крышек создавались значки и брелоки, что, по мнению представителей РЭО, оказывало существенное влияние на изменение отношения к переработке.
Внутри фургона была представлена полноценная цепочка переработки пластика и проведено более десяти образовательных мастер-классов. Примечательно, что вся обстановка, включая мебель, стеллажи и оборудование, была сделана из вторичных материалов. Посетителям мастерской предлагалась возможность изготовить сувенир с логотипом конгресса из переработанных крышек, сыграть в шашки, изготовленные из вторсырья, а также воспользоваться фотозоной и велотренажером-шредером.