Более пятисот гостей посетили «Зеленый фургон» в рамках НМЭК-2025

Как сообщили в пресс-службе ППК РЭО, «Зеленый фургон» представляет собой не просто мастерскую, а мобильный комплекс по переработке пластика, наглядно показывающий превращение отходов во вторичное сырье. Посетители могли не только наблюдать за технологическим процессом, но и лично участвовать в нем. В частности, из использованных пластиковых крышек создавались значки и брелоки, что, по мнению представителей РЭО, оказывало существенное влияние на изменение отношения к переработке.

Внутри фургона была представлена полноценная цепочка переработки пластика и проведено более десяти образовательных мастер-классов. Примечательно, что вся обстановка, включая мебель, стеллажи и оборудование, была сделана из вторичных материалов. Посетителям мастерской предлагалась возможность изготовить сувенир с логотипом конгресса из переработанных крышек, сыграть в шашки, изготовленные из вторсырья, а также воспользоваться фотозоной и велотренажером-шредером.