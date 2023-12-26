Более тысячи лавочек-навигаторов установлено в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах на данный момент насчитывается более тысячи лавочек-навигаторов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал замдиректора филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Сергей Агеев.

«Лавочек-навигаторов в настоящее время Московской области установлено более тысячи штук. Если быть более точным, то 1068», - сообщил Агеев.

По его словам, такие лавочки устанавливают на территориях всех лесничеств области. В регионе их девятнадцать. Таким образом, проект охватывает все городские округа Подмосковья.

Лавочки мастерят из валежника. Они могут разных форм, но на каждой обязательно присутствует информация о направлении и расстоянии до ближайшего населенного пункта, а также координаты расположения лавочки.

Навигаторы устанавливают в тех местах, где, согласно статистике, происходит больше всего случаев с заблудившимися людьми.