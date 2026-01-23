Больше трехсот предприятий ТКО автоматически передают данные о массе отходов

В России, из общего числа в 1228 компаний, занятых в сфере переработки твердых бытовых отходов, 338 предприятий (или 27,5%) внедрили автоматизированную систему передачи информации с пунктов взвешивания непосредственно в государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). Полученные сведения обрабатываются мгновенно. Об этом было заявлено в ходе встречи, посвященной вопросам организации системы обращения с ТКО, под председательством руководителя Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

С начала 2026 года вступило в силу постановление Правительства РФ под номером 1657, которое устанавливает обязательное требование для региональных операторов по автоматической передаче данных весового контроля с объектов, где производится обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.

По словам замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева, в настоящее время, такие регионы, как Санкт-Петербург, Калининградская и Тюменская области, полностью обеспечили передачу данных о взвешивании в ФГИС УТКО. В 25 других субъектах федерации доля передачи данных варьируется от 20 до 50%, в то время как в 22 регионах этот показатель не превышает 20%. При этом, 17 регионов пока не осуществляют передачу данных в систему учета отходов, резюмировал он.