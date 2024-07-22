Большое количество грибов ожидается в лесах Подмосковья после дождей

Большое количество грибов ожидается в лесах Подмосковья после теплой погоды и дождей. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Сейчас в лесах региона уже можно найти сыроежки, свинушки, маслята и первые белые грибы.

«При сборе грибов важно разбираться в их видах, чтобы ненароком не сорвать несъедобный или редкий», - напомнил глава министерства Тихон Фирсов.

В Подмосковье запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу региона. Это 27 видов. Из них два вида включены и в Красную книгу России — саркосома шаровидная и спарассис курчавый.