Большое количество грибов ожидается в лесах Подмосковья после дождей
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Большое количество грибов ожидается в лесах Подмосковья после теплой погоды и дождей. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Сейчас в лесах региона уже можно найти сыроежки, свинушки, маслята и первые белые грибы.
«При сборе грибов важно разбираться в их видах, чтобы ненароком не сорвать несъедобный или редкий», - напомнил глава министерства Тихон Фирсов.
В Подмосковье запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу региона. Это 27 видов. Из них два вида включены и в Красную книгу России — саркосома шаровидная и спарассис курчавый.
«Перед походом в лес рекомендуем заглянуть в справочник-определитель и Красную книгу», - добавил Фирсов.