Брачный период начался у жаб и лягушек в Подмосковье

С повышением температуры воздуха в Подмосковье начался брачный период у жаб и лягушек, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Сейчас многие жители нашего региона могут услышать вблизи водоемов брачные серенады лягушек и жаб. Большие скопления этих земноводных собираются у прудов и прогретых луж в середине весны, дабы продолжить свой род», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В брачных играх участвуют взрослые особи в возрасте 3-4 лет. Для размножения амфибиям необходима вода — в ней происходит весь процесс развития особи от икринки до лягушонка. Оптимальной для развития является вода, температура которой составляет 16 градусов.

Самка откладывает икру, эмбрионы внутри которой развиваются в головастиков. На протяжении полутора-двух месяцев головастики обильно питаются и растут. В результате у них вырастают лапы, и они становятся копией своих родителей. К примеру, серая жаба за раз может отложить до 6,8 тысячи икринок, которые связаны между собой в шнуры — их длина может достигать десяти метров.

В брачный период лягушек и жаб лучше не беспокоить своим присутствием и тем более не стоит брать их в руки. Некоторые виды амфибий занесены в Красную книгу, и за их изъятие из природы или уничтожение грозит ответственность.