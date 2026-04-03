Будущие экологи Плехановки познакомились с основами экономики замкнутого цикла

Студенты совместной программы РЭО и РЭУ им. Г. В. Плеханова «Экология и экономика природопользования» углубили свои знания в области устойчивого развития. В рамках курса им рассказали о формировании в России экономики замкнутого цикла.

Лекция, посвящённая управлению отходами и государственной политике, подчеркнула важность системного перехода к новой экономической модели. Этот переход является стратегическим приоритетом страны и реализуется через специальные федеральные проекты.

Елена Семилетова из Ассоциации «Ресурс» рассказала студентам о том, как за последние 15 лет изменилась повестка: от простого управления отходами страна перешла к построению полноценной циклической экономики. Она отметила, что современным специалистам-экологам важно понимать экономические процессы на всех уровнях.

Ассоциация «Ресурс», выступившая организатором встречи, была создана при поддержке Российского экологического оператора и объединяет ключевых игроков отрасли обращения с отходами.