Буцаев: количество жалоб на вывоз ТКО снизилось

Согласно заявлению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, общее число обращений граждан по вопросам вывоза ТКО уменьшилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. Эта информация была озвучена на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, проходившем в Координационном центре Правительства РФ.

«За последнюю неделю через такие платформы, как "Инцидент менеджмент" (ЦУР), "Госуслуги. Решаем вместе" и "РЭО Радар", было зарегистрировано 11 924 обращения, что на 7% меньше, чем за аналогичный период ранее. Наблюдается положительная динамика. Больше всего граждан беспокоит состояние мусорных площадок и контейнеров, что составляет 33% от всех жалоб. Наиболее актуальна эта проблема для Ленинградской, Оренбургской областей и Краснодарского края», - сообщил Денис Буцаев.

Второй по значимости проблемой, вызывающей обеспокоенность у населения, являются экологические правонарушения. На них приходится 22% от общего числа жалоб, поступивших за месяц. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано в Оренбургской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Также в тройку наиболее распространенных жалоб вошли обращения, касающиеся сбора и вывоза мусора за пределами специально оборудованных контейнерных площадок – 12% от общего числа. Данная проблема чаще всего встречается в Кабардино-Балкарии, Красноярском и Ставропольском краях.

Замминистра подчеркнул, что в летний период особенно важно строго придерживаться графика вывоза отходов, уделять особое внимание уборке контейнерных площадок и активизировать работу по вывозу ТКО не только в городских населенных пунктах, но и в сельской местности, а также в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).