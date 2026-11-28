Медвежонок Арбузик, спасенный в горах Сочи, пошел на поправку после тяжелой травмы и ампутации задней лапы. В парке львов «Земля прайда» в Подмосковье сообщили, что после нескольких месяцев реабилитации малыш вновь проявляет интерес к окружающему миру, играет и постепенно возвращается к привычной активности.

Восстановление медвежонка проходило непросто и потребовало продолжительной работы специалистов. Поддержку Арбузику оказывала собака по кличке Дынька: благодаря ее присутствию удалось создать для малыша более спокойную и комфортную психологическую обстановку. Сейчас, по словам сотрудников приюта, медвежонок снова учится радоваться жизни. «Арбузик наконец-то захотел жить», — написал представитель «Земли прайда» в Telegram.

История зверя началась в районе Красной Поляны, где истощенный медвежонок со сломанной лапой выполз к людям и нуждался в срочной помощи. В Подмосковье его доставили в критическом состоянии. Чтобы остановить распространение инфекции и спасти животное, ветеринары приняли решение ампутировать поврежденную левую заднюю конечность. В первые недели после операции состояние Арбузика оставалось нестабильным: он был слаб, временами отказывался от еды и практически не мог передвигаться.