Во время гриппа повышенная физическая активность и недостаток отдыха могут создать опасную нагрузку на сердце и спровоцировать инфаркт. Поэтому при высокой температуре и выраженных симптомах инфекции необходимо отказаться от тренировок и интенсивной работы, больше отдыхать и восполнять потерю жидкости. Об этом РИА Новости рассказала кардиолог, аритмолог Ольга Савонина.

Врач уточнила, что при легкой вирусной инфекции, сопровождающейся насморком, небольшим недомоганием и першением в горле, строгий постельный режим обычно не требуется. Однако высокая температура, озноб, сильная слабость и мышечная боль могут указывать на грипп. В таком состоянии организму необходимы покой и восстановление.

При повышении температуры учащается пульс, а ткани начинают активнее потреблять кислород. Одновременно организм теряет жидкость, из-за чего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если человек продолжает работать в прежнем темпе, мало спит или занимается спортом, дополнительное напряжение может стать опасным для здоровья.

Савонина также привела результаты исследования канадских ученых. Согласно полученным данным, в течение недели после подтверждения гриппа вероятность острого инфаркта миокарда была в 6,16 раза выше, чем в контрольный период.

При этом риск существует не только для людей с диагностированными заболеваниями сердца. По словам специалиста, осложнение может возникнуть и у тех, кто до заражения считал себя здоровым.

Опасность связана в том числе с воспалительными процессами, которые сопровождают инфекцию. Они способны привести к повреждению атеросклеротической бляшки, образованию тромба и последующей закупорке сосуда. Кроме того, грипп может повышать свертываемость крови и артериальное давление, усиливая нагрузку на сердце.

Еще одним возможным осложнением вирусной инфекции кардиолог назвала миокардит — воспаление сердечной мышцы. Оно может развиваться не только после гриппа, но и на фоне коронавируса и других вирусных заболеваний.

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