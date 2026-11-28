Telegram предупредил владельцев iPhone с устаревшими версиями iOS о риске взлома и компрометации личных данных. Пользователям рекомендуют обновить операционную систему, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности. О рассылке уведомлений сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в соцсетях, приложив к публикации скриншот предупреждения, пишет РБК .

По словам Дурова, пользователи старых версий iOS могут подвергаться массовым атакам. Для проникновения в устройство злоумышленникам, как утверждает предприниматель, в некоторых случаях достаточно того, чтобы человек просто открыл определенную веб-страницу. Именно поэтому Telegram направляет предупреждения всем пользователям, чьи смартфоны работают на неактуальных версиях системы.

В самом уведомлении мессенджер объясняет, что устаревшее программное обеспечение может содержать уязвимости, создающие угрозу для пользовательских данных и учетных записей. Чтобы снизить риски, владельцам iPhone предлагают установить доступное обновление iOS.

Проблемы с безопасностью при обработке веб-контента уже становились поводом для предупреждений со стороны Apple. В марте 2025 года компания выпустила iOS 18.3.2, устранявшую уязвимость в движке WebKit. Согласно опубликованной Apple информации, специально созданный вредоносный контент мог позволить выйти за пределы защищенной среды браузера. Тогда компания отмечала, что уязвимость могла использоваться в сложных целевых атаках на устройства с версиями системы ниже iOS 17.2.

Ранее сообщалось, что шутка Павла Дурова о шпионках завирусилась на фоне скандала вокруг гендиректора Nvidia.