Фото: [ Запущено рабочее движение по участку ЮЛА от обхода п. Октябрьский до Егорьевского шоссе/Медиасток.рф ]

На развитие дорожной сети Подмосковья из федерального бюджета выделило ₽9,7 млрд. Основную часть финансирования направят на завершение Южно-Лыткаринской автодороги, еще ₽5 млрд предусмотрены для строительства дублера Егорьевского шоссе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 26 ноября, информацию передает « КоммерсантЪ ».

Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью 45 км строилась с 2022 года в рамках концессионного соглашения. Движение по трассе открыли в сентябре 2026 года, однако для полноценного запуска необходимо достроить съезды и завершить благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта, по данным Газпромбанка, достигла ₽173,9 млрд.

Ввести дорогу в эксплуатацию планируют в конце 2026-го или начале 2027 года. После этого проезд станет платным. Постановление о взимании платы уже опубликовано, однако конкретные тарифы и дату их введения пока не объявили.

Еще ₽5 млрд направят на дублер Егорьевского шоссе. Начать строительство этой трассы планировали в 2025 году, но работы отложили из-за отсутствия финансирования. Теперь, по информации областного Минтранса, к ним приступят в декабре 2026 года.

На первом этапе построят участок от Новоегорьевского шоссе до пересечения с Южно-Лыткаринской автодорогой. Завершить его рассчитывают к 2030 году. В дальнейшем трассу намерены продлить до ЦКАД, однако сроки второго этапа пока не определены. Проезд по новой дороге также будет платным.

По оценке экспертов, дублер поможет вывести транзитный транспорт из Люберец и улучшить дорожное сообщение на востоке Подмосковья. При этом проект вызывает вопросы у местных жителей из-за возможного воздействия на экологию и близости трассы к жилым домам.

Михаил Мишустин подчеркнул, что новые магистрали должны разгрузить существующие дороги, сократить транспортные издержки и повысить качество жизни. Он также отметил необходимость согласовывать развитие дорожной инфраструктуры с планами жилищного строительства.

Ранее сообщалось, что более ₽26,7 млрд поступило в бюджеты округов Подмосковья от продажи и аренды земли.