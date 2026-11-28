В Южном Бутово сотрудники столичной службы спасения освободили утку, оказавшуюся в ледяной ловушке. Птица примерзла лапами к поверхности замерзшего пруда и не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, передает РЕН ТВ .

Поводом для вызова спасателей стало обращение местных жителей. Они заметили двух уток, которые оказались в опасной ситуации на водоеме, и попросили специалистов о помощи.

Когда сотрудники прибыли на место, выяснилось, что одна из птиц уже смогла самостоятельно освободиться. Вторая утка оставалась на льду: ее лапы примерзли к поверхности, а сама птица жалобно крякала.

Спасатели осторожно добрались до пернатой пленницы, освободили ее и перенесли на берег. Благодаря своевременному обращению жителей птицу удалось вызволить из ледяной ловушки.

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