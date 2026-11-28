Россияне стали заметно чаще искать жилье рядом со школами. С сентября 2025-го по сентябрь 2026 года число соответствующих запросов в интернете достигло 149 005 против 97 052 за аналогичный период годом ранее. Таким образом, интерес к квартирам и домам вблизи образовательных учреждений увеличился примерно на 50%. Данные Яндекс Вордстат проанализировали специалисты компании НЕОМЕТРИЯ, пишет « Газета.Ru ».

Интерес к такой недвижимости имеет выраженную сезонность. Больше всего запросов приходится на конец лета и начало осени — период подготовки детей к новому учебному году. В это время семьи активнее оценивают варианты покупки жилья с удобным доступом к школам.

Похожая тенденция наблюдается и на юге России. С июня по сентябрь 2026 года количество запросов «дом у школы» в регионе выросло на 236%: с 450 до 1 510. Только за август поисковая активность увеличилась на 114% — с 704 до 1 510 запросов. Максимального значения показатель достиг в сентябре.

Близость образовательных учреждений становится одним из существенных факторов при выборе недвижимости для семей с детьми. Жизнь рядом со школой позволяет сократить время на дорогу, упростить посещение дополнительных занятий и меньше зависеть от транспорта. Кроме того, покупатели могут заранее оценить инфраструктуру района, если учебное заведение уже работает, а не только заявлено в планах застройщика.

Развитая образовательная среда важна и с точки зрения долгосрочной привлекательности недвижимости: наличие школ поблизости может поддерживать ее стоимость. Поэтому девелоперы все чаще учитывают доступность учебных заведений при выборе площадок и разработке проектов. Вместе со школами и детскими садами востребованными становятся жилые районы со спортивными и развивающими центрами, а также удобными пешеходными маршрутами.

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