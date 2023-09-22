Четверо школьников представят Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Подрост» в следующем году

В Подмосковье прошел региональный этап всероссийского юниорского конкурса «Подрост», а также состоялся четырехдневный областной слет школьных лесничеств региона. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

Ожидается, что победители регионального этапа со своими исследовательскими работами будут представлять Московскую область на следующий год на всероссийском этапе конкурса.

Лучшими в региональном конкурсе «Подрост» стали Анна Соколова с работой «Вкусовые предпочтения зимующих птиц Московской области», Виктория Хуснутдинова — «Оценка состояния окружающей среды городов северного Подмосковья по комплексу признаков у побегов ели обыкновенной», Алена Михеева — «Мониторинг эффективности приживаемости сеянцев хвойных растений при весенних о осенних посадках» и Юлия Козлова — «Зеленая аптека в школе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется весной 2024 года.