Четвертый форум недропользователей ЦФО стартовал в Коломне

В подмосковной Коломне 15 октября стартовал IV Форум недропользователей Центрального федерального округа (ЦФО), собравший на площадке конькобежного центра представителей власти, бизнеса и науки. Мероприятие, организованное Роснедрами при поддержке Министерства экологии Подмосковья и Ассоциации недропользователей Черноземья, стало практической площадкой для выработки конкретных решений по развитию минерально-сырьевой базы.

Глава городского округа Александр Гречищев подчеркнул, что для Коломны, где работают шесть карьероуправлений, а недра активно используются в цементной промышленности и строительстве, такие крупные дискуссии имеют прямое прикладное значение.

«Наш город использует недра в цементном производстве, дорожном хозяйстве, строительной отрасли. На нашей территории работают шесть карьероуправлений. Для нас важно знать, что происходит в этой сфере, какие перспективы в дальнейшем развитии», — сказал глава.

Деловая программа первого дня была посвящена острым вопросам государственного управления в отрасли: цифровизации работы с фондом недр, последним законодательным изменениям и проблемам лицензирования. Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин акцентировал важность конструктивного диалога между бизнесом и властью для сбалансированного развития отрасли, где наращивание сырьевого потенциала должно сочетаться с экологическими приоритетами.

Второй день форума обещает быть не менее продуктивным — участников ждут тематические круглые столы и панельные дискуссии, на которых будут выработаны конкретные предложения для устойчивого развития недропользования в ЦФО.