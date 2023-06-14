Четыре подмосковных КПО за весну отсортировали 600 тысяч тонн отходов

Четыре подмосковных КПО компании «РТ-Инвест» за весенний период отсортировали 600 тысяч тонн отходов. Этот показатель на 100 тысяч тонн превышает результат прошлого года за тот же период.

В компании отметили, что на предприятиях примерно на четверть возрос объем макулатуры. Это объясняется завершением учебного года в образовательных учреждениях региона. В общей сложности, четыре КПО в Сергиевом Посаде, Можайске, Кашире и Коломне отобрали за три весенних месяца десять тысяч тонн макулатуры.

Наибольший объем мусора был отсортирован на предприятии в Сергиевом Посаде – 270 тысяч тонн. На КПО «Дон» в Кашире отобрали 150 тысяч тонн, на КПО «Храброво» в Можайске – 130 тысяч тонн, на КПО «Юг» в Коломне – 50 тысяч тонн мусора.