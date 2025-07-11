Четыре региона не отчитались по закупкам мусорных контейнеров на 2025 года

Как сообщил заместитель руководителя Минприроды Денис Буцаев в ходе совещания по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, проходившего на площадке Координационного центра Правительства РФ, вышеупомянутые регионы до сих пор не отчитались о закупке контейнеров и подготовке контейнерных площадок для ТКО на 2025 год.

Буцаев отметил прогресс в Иркутской области, где за рассматриваемый период появилось 29 новых площадок и было приобретено 25 контейнеров, выразив признательность коллегам за достигнутые результаты. Однако он акцентировал внимание на том, что ситуация с ЕАО, Забайкальским и Камчатским краями, а также Карелией не претерпела изменений: данные о созданных площадках и поставленных контейнерах по-прежнему отсутствуют.

Согласно утвержденным планам, в 2025 году регионам необходимо оборудовать 8 952 контейнерные площадки и закупить 48 558 контейнеров. По информации Российского экологического оператора, на данный момент создана 1012 площадка для контейнеров (на 49 больше, чем на предыдущем совещании) и приобретено 15 613 контейнеров (на 186 больше).

Кроме того, отсутствие утвержденного графика закупок отмечено в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чукотском автономном округе.