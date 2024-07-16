Четыре водоема расчистили в Московской области

Четыре водоема были расчищены в Подмосковье по программе «100 прудов и озер». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В частности, сообщил руководитель ведомства Тихон Фирсов, в порядок привели четыре пруда в Пушкино, Клину и Дмитрове. Всего было расчищено более пятнадцати гектаров водной поверхности.

Так, в Пушкино расчистили пруд у деревни Митрополье и Клинниковский пруд. Водоемы очистили от лишних водорослей, мусора и топляка. В Дмитрове работы провели на пруду у деревни Рогачево, в Клину — на Холодном пруду.

Расчистку водоемов провели с помощью специальных машин — плавучих экскаваторов-амфибий. С их помощью можно скашивать и собирать излишние водоросли, ветки деревьев и мусор.

До конца года в рамках программы в регионе планируется привести в порядок еще десять водоемов.