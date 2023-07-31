Четыре жительницы Подмосковья вошли в число победителей и призеров проекта «Экософия»

Четыре представительницы Подмосковья вошли в число победителей и призеров проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал прошел в в Нижнем Новгороде.

Так, победителем проекта в номинации «Экоарт» стала Ульяна Белова, которая представила передвижную выставку «Мусореализм». Экспозиция уже была представлена в ряде регионов России.

«Обучение в проекте – кладезь информации, которую интересно распаковывать по частям», – отметила Белова.

В число призеров вошли организатор проекта «Зеленый маршрут» Татьяна Гуськова (номинация «Экосбор»), автор книги «Экосказки для взрослых и детей» Анна Крылатая (номинация «Экоарт»), волонтер благотворительного фонда «Дарящие надежду» Полина Чеснокова (номинация «Экоактивист»).

«Очень хочется верить, что твое дело нужно многим, и, общаясь здесь с людьми со всей России, я поняла, что вода капля за каплей камень точит, и небольшими шагами мы придем к общему светлому и чистому будущему», – сказала Гуськова.

Крылатая рассказала о своей книге. Она отметила, что в ней содержатся «вредные советы» и тематические игры на каждую из номинаций проекта «Экософия».

«Проект дает ощущение близости с людьми, полностью разделяющими твои принципы», – отметила она.

Чеснокова организует общественные экомероприятия и активно принимает участие в волонтерской деятельности. Проект «Экософия» помог ей реализовать себя как лидера.

«Я хочу продвигать идею сохранения природных ресурсов нашей планеты в массы и привлекать еще больше людей в это дело», – рассказала она.

В финале проекта приняли участие 116 членов первой Экосборной России из 36 регионов страны. Финалисты участвовали в оценочных мероприятиях и деловых программах, знакомились с актуальными экологическими практиками предприятий Нижегородской области, общались с потенциальными работодателями и обменивались опытом друг с другом.