Численность популяций краснокнижных видов в Приокско-Террасном биосферном заповеднике остается стабильной. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на результаты соответствующего мониторинга.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, были получены данные по трем десяткам краснокнижных видов животных. На территории заповедника обитают такие редкие птицы, как кобчик, черный коршун, клинтух.

Помимо этого, стабильными остаются популяции таких краснокнижных пресмыкающихся, как обыкновенная гадюка, веретеница ломкая, прыткая ящерица.

Площадь заповедника составляет около пяти тысяч гектаров. На его территории обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.