Число обращений по поводу несвоевременного вывоза отходов уменьшилось на 30% в Самарской области

Согласно данным, предоставленным компанией «Российский экологический оператор», за период майских праздников, охватывающий с 1 по 11 мая, через платформу «РЭО Радар» было зарегистрировано 571 сообщение о проблемах. Это говорит о сокращении на 30% по сравнению с предшествующим десятидневным отрезком времени.

«В период с начала мая и до 11 числа система „РЭО Радар“ зарегистрировала 571 уведомление о проблемах, связанных с вывозом мусора и образованием скоплений на контейнерных площадках. Для сравнения, в период с 20 по 30 апреля было зарегистрировано 851 подобное сообщение. Таким образом, в регионе наблюдается положительная динамика, количество жалоб сократилось на 30%. Данное снижение обусловлено не только активной работой группы мониторинга в праздничные дни, но и вводом в строй новой техники», — подчеркнул заместитель генерального директора РЭО по развитию регионов и инфраструктуре Евгений Карелов.

В конце апреля региональный оператор Самарской области АО «Экология» приобрел 30 единиц специализированной техники для уборки мусора, что позволило обеспечить сбор отходов из контейнеров различных типов, начиная от стандартных баков объемом 1,1 кубометра и заканчивая заглубленными накопителями и крупными бункерами. Ранее это представляло определенные сложности из-за разнообразия контейнеров на площадках.

Благодаря наличию собственного парка машин региональный оператор получил возможность самостоятельно отслеживать маршруты вывоза отходов и оперативно реагировать на ситуации увеличения объемов мусора. В частности, в период майских праздников регоператор осуществлял вывоз мусора с проблемных адресов в течение 6-10 часов после получения соответствующего сигнала.