Члены подмосковного школьного лесничества «Зеленый патруль» приняли участие в учете белых аистов

Волоколамское школьное лесничество «Зеленый патруль» посчитал аистов в рамках Международного учета белых аистов для Союза охраны птиц России. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что белый аист в Подмосковье — восстанавливающийся в численности вид. Благодаря мониторингу гнезд специалистами и натуралистами ежегодно выявляются новые места гнездования белых аистов.

Так, ребята из школьного лесничества «Зеленый патруль» МОУ «Спасская СОШ» нашли 12 гнезд, провели наблюдение за 8 парами аистов, у которых вывелось 26 птенцов. Все сведения переданы в Союз охраны птиц России.

Ребята нашли гнёзда белых аистов, убедились, что они заняты парами птиц и, наблюдая за гнездами, определили количество оперившихся птенцов в каждом гнезде. В ходе наблюдения члены школьного лесничества обнаружили, что люди специально обустраивают подходящие для их гнездовья места вблизи своих домов.