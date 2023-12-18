Деятельность браконьера зафиксировали в лесах в Дмитровском округе

Инспекторы охотнадзора выявили факт браконьерской охоты в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Так, специалисты охотнадзора снова на этой неделе обнаружили останки лося в лесном массиве. На этот раз факт браконьерства был выявлен вблизи деревни Подъячено в Дмитровском городском округе. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что браконьерство наносит серьезный вред экосистемам и биоразнообразию, от него страдают не только охотничьи ресурсы, но и редкие виды животных. Именно поэтому важно не только проводить регулярные рейды охотничьих угодий, но и поддерживать и развивать охраняемые природные территории.