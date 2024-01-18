День зимующих птиц отметили в подмосковном Егорьевске

Сотрудники Егорьевского филиала учреждения «Мособллес» вместе с юными волонтерами отметили День зимующих птиц.

Ребята из молодежного медиацентра «Маяк» и Молодой гвардии Единой России внимательно слушали занимательные рассказы опытного лесничего Владислава Казакова. Под его руководством они также научились мастерить кормушки, которые позже развесили на лесном участке.

Как отметил старший участковый лесничий Поминовского участкового лесничества Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Владислав Казаков, для волонтеров весной будет организован пеший познавательный поход.