Денежные призы «Зеленой премии» распространят на региональных операторов и утилизаторов

Впервые за годы проведения конкурса «Зеленая премия» лауреаты в номинации «Инициативы отраслевых компаний» будут отмечены денежными выплатами. Тройка лучших проектов получит по 500 тысяч рублей на развитие и внедрение своих экологических инноваций.

Согласно заявлению пресс-службы Российского экологического оператора, основная цель «Зеленой премии» — стимулировать компании к разработке и применению передовых решений в сфере утилизации отходов и продвижению принципов циклической экономики. Финансовая поддержка призвана укрепить перспективные начинания и придать им дополнительный стимул для развития.

Партнером номинации «Инициативы отраслевых компаний» выступает ПАО «Сбербанк». Среди прочих партнеров конкурса: ООО «Хартия» (номинация «Экологическое предпринимательство»), ООО «Экомашгрупп» («Технологические и цифровые решения»), а также певица Нюша («Экологические лидеры»).

В 2025 году общий призовой фонд соревнования достигнет 9,75 миллиона рублей.

В предыдущем году лидером в категории «Инициативы отраслевых компаний» стала организация «Единый оператор экопунктов», установившая 567 фандоматов на территории Подмосковья. Второе место было присуждено Солнечногорскому опытно-экспериментальному механическому заводу (СОЭМЗ), который запустил производство упаковки из полностью переработанной макулатуры, чтобы заменить пластиковую тару для овощей и фруктов и уменьшить объем не подлежащих переработке отходов. Третье место разделили региональные операторы ООО «Магнит» и ООО «ЦЭБ»: первая организация провела конкурс по сбору вторсырья среди образовательных заведений Омской области под названием «Экошкола», в результате которого было собрано 216 тонн вторичных ресурсов; вторая трансформировала свой белгородский проект «От хлама до искусства» в конкурс «Новогодняя игрушка из вторсырья», который привлек более 40 тысяч участников.