Денис Буцаев и губернатор Псковской области обсудили создание объекта ТКО в регионе

В рамках переговоров, проведенных Денисом Буцаевым, заместителем главы Минприроды РФ, и Михаилом Ведерниковым, главой Псковской области, обсуждался ход строительства современного комплекса ТКО мощностью 250 тысяч тонн в год.

Как отметил Денис Буцаев, в Псковской области продолжается строительство комплекса по переработке отходов, расположенного в Палкинском районе. Этот проект реализуется в рамках концессионного соглашения, эффективного механизма сотрудничества между государством и бизнесом. В ходе обсуждения с Михаилом Юрьевичем был рассмотрен текущий этап строительства. Объект близок к вводу в эксплуатацию и станет ключевым элементом региональной системы, обеспечивающим полную переработку ТБО.

В настоящее время на строительной площадке активно ведутся строительно-монтажные работы и завершена поставка основного технологического оборудования. Региональное правительство выполнило все взятые на себя обязательства, обеспечив подъездные пути и необходимые коммуникации к объекту. Денис Буцаев и Михаил Ведерников также обсудили меры по ускорению темпов строительства и увеличению количества рабочих на площадке.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области, подчеркнул, что реализация данного объекта представляет собой непростую задачу, но имеет огромное значение для региона. Экотехнопарк позволит полностью решить вопрос сортировки и переработки бытовых отходов.

На создание объекта было направлено 1,8 миллиарда рублей в виде капитального гранта. Общий объем инвестиций в проект составляет 4,5 миллиарда рублей.