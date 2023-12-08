Депутаты Госдумы обсудили вопросы энергоутилизации на заводе «РТ-Инвест» в Подмосковье

Депутаты Госдумы Федерального собрания РФ провели выездное совещание на заводе по энергоутилизации компании «РТ-Инвест», который возводится в подмосковном Воскресенске. Совещание провел вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Гордеев отметил, что подобные предприятия являются наиболее эффективным способом снижения объемов захоронения мусора на полигонах.

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов объяснил, что энергоутилизация применяется для тех отходов, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот.

Фото: [ Пресс-служба "РТ-Инвест" ]

Завод, строящийся в Воскресенске, станет первым из четырех таких предприятий в регионе. Его проектная мощность составит 700 тысяч тонн в год. Все четыре завода планируется запустить в следующем году. Они станут финальным и самым высокотехнологичным элементом комплексной системы обращения с отходами. Ожидается, что предприятия будут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов ежегодно и получать 280 МВт электромощности.