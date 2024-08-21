Десять гектаров земли подготовят в питомниках Подмосковья для выращивания сеянцев ели и сосны
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Десять гектаров земли подготовят в питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области для выращивания сеянцев ели и сосны. В дальнейшем сеянцы используют для восстановления лесов.
Так, пять гектаров площадей освоят в Сергиево-Посадском питомнике, по два гектара — в Дмитровском и Ульянинском, один гектар — в Орешковском.
В среднем на одном гектаре площади можно вырастить 1,8 миллиона сеянцев ели или 1,7 миллиона сеянцев сосны.
Также в питомниках продолжают проводить сезонные работы — площади обрабатывают гербицидами, пропалывают и поливают.