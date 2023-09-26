Девять исков с требованием изъять часть земель из незаконного пользования в Щелково направили в суд

Представители Министерства экологии и природопользования Подмосковья примут участие в судебных процессах по исковым заявлениям Щелковской городской прокуратуры. Предметом спора является незаконное формирование участков вблизи деревни Каблуково городского округа Щелково.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры проверили законность формирования участков и выяснили, что девять из них имеют пересечения с прибрежной защитной полосой реки Вори, притока Клязьмы.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что формирование данных участков изначально было незаконным, поскольку никто не вправе ограничивать доступ прибрежной полосе или к акватории. При этом речь идет о довольно большой территории: общая площадь пересечений оценена экспертами почти в тридцать тысяч квадратных метров.

Так, городская прокуратура подала в суд сразу девять исковых заявлений с требованием изъять часть земель из незаконного пользования и внести изменения в Единый госреестр недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.