Девять лесных пожаров выявили в лесах Подмосковья с начала сентября

Девять лесных пожаров выявили в подмосковных лесах за первые три дня сентября. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. Все возгорания были устранены в дни их выявления.

Как напомнили в ведомстве, в связи с жаркой погодой и отсутствием осадков в лесах региона установили четвертый класс пожарной опасности. Также в тринадцати лесничествах были введены ограничения на посещение и использование автомобилей.

Ограничения действуют до девятого сентября. До этого времени дороги в лесах перекроют шлагбаумами. На территориях запрещается разводить костры. Кроме того, усилено патрулирование.