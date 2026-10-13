Свыше 800 сотрудников предприятий Подмосковья ознакомились с инструментами бережливого производства
В Подмосковье инструменты бережливого производства изучили 814 работников
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за девять месяцев 2026 года инструменты бережливого производства изучили 814 сотрудников предприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За три квартала этого года специалисты РЦК Московской области провели обучение для 814 сотрудников подмосковных компаний, что на 69% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что еще 63 человека прошли обучение и стали инструкторами по бережливому производству.
Обучение проводится в рамках федерального проекта «Производительность труда», который, в свою очередь, реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.