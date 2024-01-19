Диких кабанов, захвативших Мытищи, вернут в лес

Диких кабанов, которые захватили подмосковные Мытищи, отловят и вернут в естественную среду обитания. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Под контролем инспекторов охотназдора, начиная с сегодняшнего дня, в городском округе Мытищи специализированной организацией, контракт с которой заключила администрация, будут проводиться мероприятия по отлову и выпуску животных в естественную среду, которые продлятся несколько дней», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее в интернете стало популярным видео, на котором лесные кабаны гуляют по Мытищам. Во время своего визита животные разворотили несколько помоек, после чего их подкормили жители.

В ведомстве напомнили, что кабаны — далеко не безобидные домашние поросята. Это сильные дикие животные, которые могут опасными для человека. Они могут напасть и причинить серьезные травмы, вырвать из рук продукты, забраться в автомобиль.

При встрече с дикими кабанами следует соблюдать спокойствие, не шуметь и не делать резкий движений — все это может быть расценено как агрессия. В целях безопасности лучше отойти от животного на расстояние.