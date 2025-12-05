Дмитрий Патрушев обсудил развитие экономики замкнутого цикла с главами регионов СЗФО

В рамках рабочей поездки в Ленинградскую область вице-премьер Дмитрий Патрушев организовал совещание с главами субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), посвященное вопросам развития циклической экономики в регионе. Встреча состоялась 5 декабря на территории экопромышленного технопарка в Гатчине. Основным вопросом обсуждения стал анализ прогресса в реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в СЗФО и разработка региональных стратегий циклической экономики.

По словам вице-премьера, ежегодно в Северо-Западном федеральном округе образуется около 4,5 миллионов тонн ТКО, что составляет примерно 10% от общего объема отходов в стране. Задача к 2030 году — обеспечить стопроцентную обработку этих отходов и сократить объем захоронений на полигонах вдвое. Достижение этих показателей обеспечивается вводом в строй новых объектов. За последние шесть лет в СЗФО было построено 33 объекта для обращения с отходами, а в текущем и следующем годах планируется завершить строительство еще пяти и девяти объектов соответственно.

В настоящее время в СЗФО действуют мощности по утилизации отходов общим объемом более 1 миллиона тонн, и они включены в федеральный реестр. Планируется создать инфраструктуру для обработки 4 миллионов тонн отходов, утилизации 2 миллионов тонн и размещения 3,3 миллионов тонн. С каждым субъектом СЗФО подписаны дорожные карты, определяющие этапы развития необходимой инфраструктуры для обращения с ТКО.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что для реализации задач, поставленных Президентом, регионы должны разработать специальные программы перехода к экономике замкнутого цикла в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Этот процесс находится под постоянным контролем.

На сегодняшний день шесть регионов — Санкт-Петербург, Республика Коми, Калининградская, Мурманская, Вологодская и Новгородская области — уже представили свои проекты региональных программ в Российский экологический оператор (РЭО) для проведения экспертной оценки. Регионам будут предоставлены рекомендации после рассмотрения проектов. Оставшиеся пять субъектов СЗФО — Архангельская, Ленинградская, Псковская области, Ненецкий автономный округ и Республика Карелия — продолжают работу над своими программами.

Финальный срок подготовки и утверждения региональных программ установлен на конец 2025 года.