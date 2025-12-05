Дмитрий Патрушев ознакомился с работой инновационного экопромышленного парка в Ленобласти

Делегация федерального уровня во главе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым посетила современный экотехнопарк, находящийся в Гатчине Ленинградской области. Этот технопарк является одним из шести, которые создаются в рамках федеральной программы «Экономика замкнутого цикла». Три компании-резидента планируют начать работу в технопарке, формируя комплексную систему глубокой переработки пластиковых отходов — от сортировки и подготовки вторсырья до изготовления конечных продуктов, востребованных в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Общий объем материалов, перерабатываемых резидентами, составит около 33 тысяч тонн ежегодно. Кроме того, современные лаборатории будут проводить анализ ПЭТ-гранул на содержание ацетальдегида, процентное соотношение карбоксильных групп, уровень влажности и наличие примесей. Для трубной продукции предусмотрены испытания на устойчивость к деформациям, термическую стабильность и химическую инертность. Пленочные материалы будут проверяться на прочность на разрыв, степень растяжения, электрическое сопротивление и соответствие санитарным нормам. Экопарк обеспечит полноценную систему контроля качества всей производимой продукции», – отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Компания «РАСЭМ» создает производственный комплекс для переработки вторичного сырья в ПЭТ, ПНД и ПВД гранулы, мощностью до 15 тысяч тонн в год. Компания будет использовать сырье, поступающее с мусороперерабатывающих комплексов региона, в том числе с действующего КПО «Кингисепп» и строящегося КПО «Рахья». Это производство позволит создать около 195 рабочих мест.

Компания «ЛОЭК» планирует организовать производство пленочной продукции на основе ПВД-гранул, мощностью до 7 тысяч тонн в год, используя сырье, поставляемое компанией «РАСЭМ». На предприятии планируется трудоустроить около 135 человек.

Компания «Город Сервис» запустит линию по производству полимерных труб из ПНД-гранул, также поставляемых «РАСЭМ». Объем переработки составит до 11 тысяч тонн в год, а число новых рабочих мест — примерно 115.

В экопромышленном технопарке будут работать специализированные лаборатории, проводящие углубленные исследования качества выпускаемой продукции.