Дмитрий Волошин вместе с жителями Химок высадил деревья и кустарники в сквере имени Марии Рубцовой

Сегодня во всех микрорайонах Химок прошла ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево».

Центральной площадкой стал сквер имени Марии Рубцовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, глава городского округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина вместе с жителями высадили более ста деревьев и кустарников. На центральной площадке высадили тридцать деревьев и семьдесят пять кустарников. Новую аллею, созданную в рамках акции, посвятили году педагога и наставника.

«В этой акции мы участвуем с 2014 года. В этот раз в нашем округе организовали рекордное количество площадок - 129. В общей сложности высадили свыше трех тысяч саженцев», - отметил Волошин.

Всего участие в акции приняли более двух тысяч химчан - в Левобережном, Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне, Луневском и Кутузовском. В общей сложности в округе высадили более трех тысяч лип, рябин, туй, черемух, а также кусты кизильника, спиреи, барбариса и пузыреплодника.

«Московская область с каждым днем становится все краше. Хочу всех поблагодарить за такое активное участие. В Химках мы не просто сажаем деревья и кустарники, а облагораживаем наш любимый город, делаем его лучше», - отметила Ирина Роднина.

Напоминаем, что акция «Наш лес» стартовала в Подмосковье на прошлой неделе и продлится до конца текущего месяца. Всего в регионе задействуют почти 700 локаций: 24 - на землях лесного фонда общей площадью более 27 гектаров и 654 в городах площадью свыше 70 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках экофестиваля в Люберцах исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».