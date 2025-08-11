До конца 2025 года РЭО выделит 50 миллиардов рублей на создание мощностей для обработки ТКО

До конца текущего года Российский экологический оператор профинансирует 11 масштабных инвестиционных инициатив, ориентированных на совершенствование системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). Объем инвестиций со стороны РЭО превысит 50 млрд рублей, покрывая примерно 90% совокупной стоимости этих начинаний.

Как отмечает генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова, организация активно вкладывает средства в формирование современной инфраструктуры для работы с отходами. В 2025 году намечено поддержать ряд проектов в 8 субъектах Российской Федерации. Эти капиталовложения нацелены на возведение новых комплексов по переработке, внедрение передовых технологий и создание рабочих мест, что в конечном счете приведет к росту производительности отрасли обращения с ТКО в целом.

По прогнозам, в результате реализации указанных проектов будут созданы мощности, позволяющие ежегодно обрабатывать 2,015 миллиона тонн, утилизировать 0,96 миллиона тонн и размещать 0,98 миллиона тонн ТБО.

В частности, комплекс по переработке отходов (КПО) в Краснодарском крае 30 июля 2025 года получил финансирование от РЭО в размере 945 миллионов рублей. Полная стоимость данного объекта оценивается приблизительно в 1 миллиард рублей.