Мозг сдается без боя: как редкие посиделки с друзьями превращают людей в алкоголиков

Привычка расслабляться с алкоголем в конце рабочей недели только кажется безобидной. Главный нарколог Калининградской области объяснил, как бытовое пьянство незаметно перерастает в хроническую болезнь, пишет prokazan.

Граница между вредной привычкой и болезнью

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Ли в рамках трансляции в социальной сети «ВКонтакте» подробно разобрал феномен так называемого бытового пьянства. В профессиональной медицинской среде привычку выпивать, к примеру, строго по пятницам, классифицируют как эпизодическое употребление.

Специалист уточнил, что подобные застолья могут носить систематический характер с периодичностью раз в неделю или повторяться раз в месяц. Главная опасность кроется в том, что со временем данная поведенческая модель трансформируется в стойкую патологическую зависимость. По словам врача, пока у гражданина отсутствует утренняя тяга к спиртному и полностью сохраняется трудоспособность, происходящее еще укладывается в рамки бытового уровня. Однако систематическое похмелье и резкое ухудшение физического состояния, мешающее выполнять привычные дела, служат первыми опасными симптомами.

Скрытое развитие тяжелых стадий алкоголизма

Игорь Ли подчеркнул, что даже употребление алкогольных напитков всего раз в неделю запускает опасный механизм толерантности, из-за чего человек начинает неосознанно наращивать объемы и частоту выпитого. Наркологический ущерб от такого режима крайне высок. Эксперт привел данные, согласно которым вторая стадия алкоголизма способна скрытно протекать и развиваться в течение 6–12 лет. На протяжении всего этого длительного периода пьющий человек, как правило, абсолютно не осознает масштаб существующей проблемы и считает себя здоровым.

Коварство слабоалкогольных напитков

Особое внимание калининградский нарколог уделил любителям регулярного употребления пива. Распространенное мнение о безвредности этого продукта из-за малого процента содержания спирта является серьезным заблуждением. Данный напиток таит в себе скрытую угрозу, так как в его составе присутствуют химические соединения, способные деструктивно влиять на эндокринную систему и нарушать гормональный баланс в организме. Подводя итог, врач напомнил, что любое, даже редкое, но имеющее четкую систему употребление алкоголя выступает отправной точкой на пути к тяжелой зависимости.