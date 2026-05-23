Квартиры в новостройках начнут раздавать бесплатно: раскрыт новый план властей

Государство может стать главным покупателем жилья в зависших новостройках. В парламенте разработали схему выкупа пустующих квартир с крупным дисконтом ради поддержки застройщиков и помощи льготным категориям граждан, пишет Авторадио .

Причины кризиса на первичном рынке недвижимости

В Государственной думе Российской Федерации инициировали обсуждение масштабной программы по оптимизации нераспроданных жилых фондов. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш обратил внимание на то, что в ряде ведущих российских субъектов простаивает без покупателей от 49% до 67% возведенного жилья. Подобный простой оборачивается для строительных компаний серьезными убытками. Среди ключевых факторов падения ликвидности объектов парламентарий выделил искусственное завышение стоимости квадратного метра девелоперами, избыточную конкуренцию на строительных площадках, а также резкое падение покупательской способности населения из-за удорожания ипотечных кредитов и ужесточения банковских критериев отбора заемщиков.

Суть государственного плана выкупа остатков жилья

Для исправления ситуации депутат предложил задействовать государственные ресурсы и выступить в роли системного оптового покупателя. Согласно его плану, властям необходимо выкупать у застройщиков нереализованные квартиры, но со скидкой в размере 20–30% от текущей рыночной стоимости. Полученные площади планируется аккумулировать в специализированных фондах социального найма. Эти квартиры будут централизованно распределяться в порядке существующей очередности среди наиболее уязвимых слоев населения: многодетных семей, воспитанников детских домов и участников специальной военной операции.

Дополнительные инструменты поддержки и развития рынка

Помимо прямого выкупа, предложенный комплекс мер предусматривает активное развитие сектора массового арендного жилья, где граждане смогут арендовать квартиры у государства на долгосрочной основе по льготным тарифам ниже среднерыночных. Кроме того, Каплан Панеш выступил за внедрение системы налоговых преференций для тех девелоперов, которые добровольно согласятся снизить прайс-листы на свои нераспроданные жилищные излишки. Данная инициатива призвана одновременно оздоровить строительную отрасль и оперативно решить жилищный вопрос нуждающихся россиян.