Переплати или ходи пешком: автосалоны BMW придумали хитрый способ содрать деньги

Немецкий автоконцерн столкнулся с неожиданной нехваткой стандартных колесных дисков малого диаметра. Покупателям бюджетных комплектаций приходится переплачивать за дорогие версии, которые к тому же уменьшают дальность хода. Об этом сообщает издание Carscoops, пишет Газета.ру.

Суть проблемы и срыв производственного графика

Немецкий автомобильный гигант BMW вынужден частично скорректировать производственные планы из-за перебоев в логистических цепочках. Проблема коснулась поставок стандартных 17- и 18-дюймовых легкосплавных дисков, предназначенных для комплектации электрического кроссовера начального уровня BMW iX1. Профильное зарубежное издание Carscoops сообщает, что дилеры марки уже получили официальные уведомления о грядущих задержках поставок готовых машин.

В распоряжении журналистов оказалось внутреннее обращение руководителя производственного департамента BMW к официальным ритейлерам. В письме отмечается, что имеющихся на складах запасов колес начального уровня гарантированно хватит для обеспечения конвейера до конца мая, однако уже в июне предприятие неизбежно столкнется с жестким дефицитом комплектующих. Точная причина сбоя на стороне субподрядчика не раскрывается. Представители автопроизводителя лишь подтвердили факт ведения переговоров с поставщиком, признав, что на ликвидацию возникшего дефицита потребуется значительное время.

Финансовые и технические потери для покупателей

В сложившейся ситуации менеджеры автосалонов вынуждены предлагать клиентам альтернативное решение — принудительный переход на более крупные 19-дюймовые колеса. Однако подобная замена влечет за собой ряд существенных минусов для будущих владельцев. Главный недостаток заключается в цене: замена дисков на больший размер увеличивает общую стоимость автомобиля как минимум на 2000 долларов, что эквивалентно примерно 150 000 рублей по текущему курсу.

Вдобавок ко всему, низкопрофильная резина на крупных дисках негативно сказывается на ключевой характеристике электромобиля — максимальном запасе хода на одном заряде батареи. Из-за возросшего аэродинамического сопротивления и повышенного коэффициента сопротивления качению дальность поездки кроссовера заметно сокращается.

Альтернатива на вторичном рынке

На этом фоне эксперты напоминают отечественным автолюбителям о ситуации на вторичном авторынке. В России в качестве альтернативы новому электрокару часто рассматривают подержанные кроссоверы BMW X4, минимальная стоимость которых сейчас составляет порядка 2,3 миллиона рублей. При этом специалисты призывают к бдительности при покупке таких машин с пробегом. Подержанные немецкие кроссоверы этой серии оснащаются технически сложными силовыми агрегатами, которые крайне чувствительны к качеству моторного масла и требуют регулярного дорогостоящего обслуживания с использованием дефицитных оригинальных запчастей.