Андрей Воробьев поздравил школьников региона с триумфом на мировом уровне

Учащиеся из Московской области продемонстрировали выдающиеся результаты на престижных интеллектуальных соревнованиях по физике и биологии. С блестящей победой ребят и их наставников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Представители Московской области добились грандиозного успеха на международной арене, завоевав награды сразу в двух крупных дисциплинах. На Азиатской олимпиаде по физике воспитанники Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, расположенного в Долгопрудном, сумели выиграть 6 медалей различного достоинства.

Золотые медали заслужили два ученика. Еще 4 представителя этого же учебного заведения удостоились серебряных наград. Параллельно еще две высшие награды подмосковные школьники получили на Международной олимпиаде по биологии. Андрей Воробьев выразил искренние слова благодарности и поздравления самим триумфаторам, их родителям, а также педагогическому составу, подготовившему юных гениев. Глава подчеркнул, что глубоко уверен в огромном потенциале ребят и их будущих многочисленных достижениях на благо науки.