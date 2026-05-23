Ворота в ад приоткрылись: из самой глубокой скважины мира в Мурманской области вырвался жуткий гул

В Мурманской области возобновились споры вокруг знаменитой Кольской сверхглубокой скважины. Местные жители и приехавшие исследователи фиксируют по ночам пугающие подземные звуки и необычные вибрации.

Легенды и новые попытки фиксации аномалии

Жители города Заполярный, расположенного в Мурманской области, регулярно заявляют о возникновении странного гула, доносящегося в темное время суток со стороны заброшенной Кольской сверхглубокой скважины. Среди местного населения на протяжении десятилетий циркулирует знаменитая городская легенда, согласно которой этот уникальный объект является входом в преисподнюю. Именно этим мистическим фактором часть горожан склонна объяснять пугающие акустические эффекты, пишет Вестатека.

Недавно для детального изучения ситуации в Заполярный приехали специалисты по исследованию аномальных явлений из Санкт-Петербурга. С помощью специализированного высокочувствительного аудиооборудования они попытались зафиксировать шумы, идущие из недр земли. По утверждению экспертов, на полученных аудиозаписях действительно отчетливо прослушиваются специфические низкочастотные вибрации и монотонный гул.

Рациональное объяснение феномена учеными

Представители официальной науки относятся к мистическим версиям скептически и связывают ночные звуки с естественными физическими и техногенными факторами. Эксперты отмечают, что в безоблачные и абсолютно безветренные ночи в черту города могут беспрепятственно проникать звуковые волны от летящих самолетов со стороны соседней Норвегии, государственная граница с которой пролегает всего в 10 километрах от места наблюдений. Кроме того, альтернативным источником звуковых колебаний могут являться действующие производственные мощности местных промышленных предприятий.

Кольская сверхглубокая скважина официально признана памятником науки. В 1997 году объект был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое проникновение человека в толщу земной коры. Активные буровые работы на данном участке велись в период с 1970 по 1991 год, в результате чего специалистам удалось достичь рекордной отметки в 12 262 метра.