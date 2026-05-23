Цифровой гипноз: как смартфоны вводят людей в трансовое состояние и лишают критического мышления

Длительное использование гаджетов способно погрузить человека в состояние, напоминающее массовые сеансы внушения. Известный ИТ-эксперт Игорь Ашманов предупредил об опасности дофаминовой зависимости и уязвимости пользователей перед внешним манипулированием. Об этом пишет Южный автомобиль.

Механизм ментальной перегрузки через уведомления

Один из основоположников отечественной индустрии информационных технологий Игорь Ашманов заявил, что современные мобильные телефоны способны погружать пользователей в специфическое состояние, схожее с гипнотическим трансом. В беседе с журналистами «Российской газеты» специалист объяснил, что хаотичный и непрекращающийся поток входящих сигналов — текстовых сообщений, пуш-уведомлений, обновлений в социальных сетях и развлекательных видеороликов — создает избыточное давление на психику.

Из-за подобного информационного прессинга у человека притупляется способность к глубокому анализу поступающих сведений, полностью теряется критический взгляд на вещи, а сам он становится легкоуправляемым со стороны.

Аналогия со сценическим внушением и роль гормонов

ИТ-эксперт провел параллель между глубоким погружением в экран смартфона и публичными гипнотическими сеансами эпохи позднего СССР, упомянув выступления Анатолия Кашпировского. В тех практиках удержание аудитории строилось на специфическом тембре голоса, музыкальном сопровождении и общей атмосфере. Современное цифровое пространство функционирует по аналогичным законам: оно эксплуатирует базовые психологические триггеры, чтобы максимально долго удерживать взгляд человека на дисплее.

Главным драйвером формирования этой деструктивной привычки Ашманов называет дофаминовую систему головного мозга. Бесконечный скроллинг новостной ленты в поисках коротких эмоциональных стимулов закрепляет потребность в регулярном получении легкого контента, что со временем перерастает в полноценную психологическую зависимость.

Максимальная уязвимость подрастающего поколения

Наибольшую тревогу у специалиста вызывает увлеченность мобильными устройствами среди детей и подростков. Систематическое и бесконтрольное использование гаджетов в раннем возрасте способно разрушить навыки долгосрочной концентрации внимания. У несовершеннолетних формируется устойчивый паттерн клипового потребления информации, что деструктивно сказывается на процессах становления поведенческих реакций и мышления.

В качестве защитной меры Ашманов призвал общество к жесткому нормированию экранного времени. По его мнению, избыточное пребывание в виртуальном пространстве необходимо официально признать серьезной угрозой для стабильного психического здоровья и правильных привычек человека.