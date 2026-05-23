Коллапс на Садовом: москвичей призвали отказаться от личных авто 24 мая

В это воскресенье центр столицы парализуют масштабные дорожные ограничения. Из-за проведения традиционной велогонки полностью перекроют Садовое кольцо и проспект Академика Сахарова, а парковка в этих зонах будет запрещена. Об этом сообщает Газета.ру.

Изменения в графике движения по проспекту Сахарова

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился к жителям и гостям столицы с убедительной просьбой планировать поездки в центральную часть мегаполиса исключительно на метрополитене. Введение жестких транспортных ограничений обусловлено проведением крупного городского велофестиваля и сопутствующих спортивных заездов.

Согласно официальным данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), первые перекрытия начнут действовать с 00:00. Вплоть до 19:30 полностью заблокируют для транспортных средств отрезок проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до улицы Маши Порываевой, а также саму эту улицу до Каланчевской. В вечернее время, с 19:30 до 23:00, коммунальные службы откроют для автомобилистов лишь по одной полосе на указанных направлениях. На другом участке проспекта Академика Сахарова — от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара — сквозной проезд закроют с полуночи до 13:30, после чего вплоть до пяти часов утра 25 мая водителям оставят для маневров только одну полосу.

Тотальное перекрытие Садового кольца и запрет стоянки

Наиболее ощутимые проблемы для столичных автомобилистов создаст блокировка Садового кольца. Движение по этой ключевой транспортной артерии города будет полностью остановлено в обоих направлениях на протяжении большей части дня — с 07:00 до 18:30. Дополнительно с 10:00 до 19:30 инспекторы перекроют проезд по Большой Спасской улице на участке от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской.

Представители ведомства особо подчеркивают, что на всех улицах, задействованных в спортивном мероприятии, вводится строжайший запрет на стоянку и парковку личного автотранспорта. Данное правило вступает в силу с полуночи 24 мая и будет действовать вплоть до полного завершения велосипедного праздника. Оставленные в зоне проведения заездов машины будут оперативно эвакуированы на штрафстоянки.