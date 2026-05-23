Водители больше не нужны: XPeng запустила конвейер с первыми роботакси

Китайский автопроизводитель XPeng сотворил историю, начав массовую сборку автономных такси четвертого уровня. Инновационный беспилотник работает без дорогих лидаров и подробных карт, полагаясь исключительно на зрение и искусственный интеллект. Об этом сообщает издание Guessing headlights, передает Газета.ру.

Новый этап автономного вождения на конвейере в Гуанчжоу

Китайская технологическая компания XPeng объявила о знаковой вехе в сфере беспилотного транспорта, запустив серийное производство первого полностью собственного роботакси. Первая товарная партия сошла с заводского конвейера в Гуанчжоу. Руководство бренда подчеркивает, что предприятие стало пионером в КНР среди автопроизводителей, сумевших довести автономное такси до стадии полноценного и готового к масштабному выпуску коммерческого продукта.

Согласно официальной технической документации, новый электромобиль полностью соответствует жестким международным стандартам беспилотного вождения 4 уровня. Это означает, что транспортное средство способно осуществлять поездки без какого-либо вмешательства человека в определенных зонах. Стартовый этап тестовой эксплуатации беспилотников с реальными пассажирами на городских улицах запланирован на вторую половину 2026 года.

Отказ от лидаров в пользу умного компьютерного зрения

Главная конструктивная особенность новинки от XPeng заключается в принципиальном изменении подхода к сканированию пространства. Инженеры бренда полностью отказались от интеграции дорогостоящих лазерных дальномеров (лидаров) и предварительно записанных цифровых карт высокого разрешения, которые применяет большинство конкурентов. Вместо этого за ориентацию на дороге отвечает продвинутая система компьютерного зрения на базе высокоточных камер и сквозных нейросетевых моделей.

В качестве технического фундамента инженеры использовали проверенную модульную архитектуру GX, которая уже служит основой для товарных кроссоверов марки. При этом интерьер беспилотника подвергся глубокой модернизации для обеспечения максимального комфорта клиентов. В салоне установили специальные стекла с функцией электронного затемнения, анатомические кресла с эффектом невесомости, индивидуальные развлекательные мониторы для пассажиров заднего ряда и систему голосового управления всеми ключевыми бортовыми функциями.

Вычислительная платформа и амбициозные сроки

За моментальную обработку входящих данных и принятие решений в потоке отвечает вычислительный комплекс, состоящий из 4 проприетарных микропроцессоров Turing AI. Их суммарная производительность достигает внушительных 3000 TOPS. Подобная вычислительная мощность позволила снизить общую задержку системы при анализе дорожной обстановки до показателя менее 80 миллисекунд. Программной основой беспилотника стала интеллектуальная модель VLA 2.0, которая гарантирует быструю адаптацию машины к геометрии разных городов без привязки к местности.

Представители XPeng уверяют, что созданные алгоритмы уже сейчас позволяют беспилотникам уверенно маневрировать в различных мегаполисах без сложных цифровых подсказок. Компания намерена форсировать коммерциализацию проекта. Переход к полноценным коммерческим перевозкам без нахождения в салоне автомобиля подстраховывающего водителя-оператора запланирован уже на начало 2027 года.