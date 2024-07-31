Дожди и грозы ожидаются в Подмосковье в четверг, 1 августа. Об этом порталу Regions рассказала синоптик, замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.

По словам специалиста, сейчас Подмосковье находится вблизи центральной части обширного циклона. В связи с этим погодные условия нестабильны — кратковременные дожди могут проходить в разных уголках региона.

«Также есть вероятность образования гроз. Сами по себе они неопасны, но могут вызвать молниевые разряды, поэтому стоит быть внимательнее», — также отметила Точенова.

В ночные часы ожидается от тринадцати до пятнадцати градусов выше нуля, в дневные — от восемнадцати до двадцати трех. Ветер прогнозируется преимущественно западный, от шести до десяти метров в секунду.