Дроны при инвентаризации полигонов станут обязательным инструментом

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет сократить время, необходимое для проведения инвентаризации объектов размещения отходов, почти в 20 раз – с трех месяцев до всего лишь пяти дней. Экономия затрат также значительна и составляет около трети от первоначальной суммы. Вместо стандартных 650 тысяч рублей, стоимость инвентаризации с применением дронов снижается до 232 тысяч рублей. При благоприятных погодных условиях, один вылет дрона позволяет провести обследование десятков тысяч гектаров территории. Обязательное применение дронов зафиксировано в проекте приказа, разработанного Министерством природных ресурсов РФ под названием «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов производства и потребления». Активное участие в разработке этого документа принимали специалисты Российского экологического оператора (РЭО). Введение новых правил также способствует выявлению нарушений на полигонах и более точной оценке их оставшегося объема.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ, Денис Буцаев, подчеркнул важность применения современных технологий: «Использование передовых технологий в области обращения с отходами является ключевым направлением в развитии отрасли и переходе к принципам экономики замкнутого цикла. Дроны обеспечивают быстрое и качественное проведение инвентаризации полигонов, что повышает прозрачность системы и делает ее более эффективной».

В настоящее время мониторинг полигонов с помощью беспилотников уже осуществляется в ряде регионов страны. С 2022 по 2025 год было обследовано 706 объектов размещения отходов, и создано 1009 3D-моделей (некоторые полигоны были повторно отсканированы в различные годы).

Пресс-служба ППК «РЭО» сообщила: «Новая нормативная база разработана с целью оптимизации процесса инвентаризации мест размещения отходов производства и потребления. Для этого предлагается законодательно закрепить использование беспилотных авиационных систем, технологий воздушного лазерного сканирования, аэрофотосъемки и тепловизионной съемки».

Эти меры позволят не только существенно сократить сроки инвентаризации, но и обеспечат более точную оценку остаточной вместимости полигонов, а также позволят выявлять различные нарушения, такие как отсутствие контроля веса, присутствие тления или возгорания, а также размещение отходов, не относящихся к ТКО.

Проект приказа устанавливает новые стандарты для проверок полигонов и мест хранения отходов производства и потребления. Обязательной станет видеофиксация с использованием дронов, а также создание панорамных снимков в формате 360 градусов. Для полигонов ТКО дополнительно вводятся требования по лазерному сканированию, аэрофотосъемке и воздушной тепловизионной съемке.

Предусмотрена возможность проведения наземного лазерного сканирования, если использование дронов на конкретной территории запрещено. Этот метод позволяет создавать цифровые трехмерные модели объектов, которые необходимы для мониторинга изменений, происходящих в процессе эксплуатации полигонов. Полученные данные позволяют оценить объем накопленных отходов и зафиксировать расположение всех объектов в пределах зоны съемки. Сравнительный анализ моделей, созданных в разное время, позволяет оценить динамику заполнения полигона и использовать эти данные для калькуляции тарифов на захоронение отходов. Дополнительно, аэрофотосъемка и тепловизионная съемка помогают контролировать соблюдение экологических норм в процессе эксплуатации объекта.

Проект приказа также устанавливает конкретные сроки проведения инвентаризации: обследования всех объектов, где размещаются отходы, должны проводиться не реже одного раза в пять лет, а для полигонов, занимающихся ТКО – не реже раза в два года. Также расширен перечень источников информации, которые могут быть использованы при проведении инвентаризации.

В настоящее время Минприроды направило проект приказа на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти. Планируется, что после утверждения, обновленные правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.