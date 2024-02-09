Два миллиона кубометров строительных отходов направили на переработку в Подмосковье
Фото: [Минэкологии МО]
Около двух миллионов кубометров строительных отходов направили на переработку в Подмосковье, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Сейчас в реестр включено 82 площадки по переработке строительного мусора и шесть перегрузочных пунктов.
Легальной перевозкой стройотходов в области занимаются почти две с половиной тысячи перевозчиков. По итогам прошлого года в регионе было оформлено более 1,7 миллиона электронных талонов.
Из строительных отходов можно получить ценные вторичные ресурсы. К примеру, из боя кирпича и бетона получают вторичный щебень. Из строительного текстиля — тепловолокно, из древесных отходов — картон и упаковочную бумагу.