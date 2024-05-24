Два незаконных водосброса обнаружили в Раменском

Два несанкционированных водосброса обнаружили в Раменском, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Проверки провели в районном поселке Родники и в поселке Раменской агрохимстанции (РАОС).

Ранее в ведомство поступила информация о том, что на территориях указанных населенных пунктов на рельеф сбрасываются неочищенные стоки. В ходе проверок данные подтвердились.

В поселке РАОС неочищенные стоки попадали в реку Семеновку. Специалисты взяли пробы воды на анализ, чтобы дать оценку нарушению.

В Родниках стоки сбрасывались возле участка, где расположен производственный комплекс ООО «Фитокосметик». Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Сброс стоков уже прекращен.