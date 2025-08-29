Два региона до сих пор не внедрили систему фотофиксации мусорных контейнеров

Согласно информации, представленной на заседании штаба, посвященном вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Координационном центре Правительства РФ, республики Дагестан и Ингушетия не предоставили ни одной фотографии контейнерных площадок для сбора ТКО. Анализ ситуации в сфере обращения с отходами был подготовлен специалистами Российского экологического оператора (РЭО).

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил, что в России функционирует система мониторинга вывоза отходов и состояния мусорных площадок, использующая мобильное приложение, разработанное РЭО. Данное приложение позволяет фиксировать состояние контейнеров до и после уборки мусора. Также реализована интеграция с федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО). На текущий момент Дагестан и Ингушетия не представили ни одного фотоматериала.

85 российских регионов загрузили фотографии в ФГИС УТКО.

В Дагестане одна из зон деятельности регионального оператора не подключена к мобильному приложению из-за отказа от подключения.

В числе лидеров по охвату фотофиксацией — Москва, Санкт-Петербург и Курганская область.

В «желтой» зоне находятся 38 регионов, четыре из которых (Новгородская, Липецкая области, Республика Хакасия и Краснодарский край) перешли в эту категорию с момента предыдущего заседания штаба.

В пресс-службе ППК РЭО подчеркнули, что у 44 регионов наблюдается крайне низкий уровень охвата контейнерных площадок фотофиксацией, что препятствует полноценной реализации поручения зампреда Правительства РФ Дмитрия Патрушева по контролю качества услуг, оказываемых региональными операторами по вывозу ТКО.

Восемь регионов (Астраханская, Иркутская, Пензенская, Псковская и Тверская области, Забайкальский край, республики Мордовия и Алтай) за последние две недели не продемонстрировали существенного прогресса. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив, отмечено значительное снижение показателя на 10%.